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Россия оштрафовала Amazon: в чем обвинили

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Москва, Вторник 18 октября 2022 16:45
Россия оштрафовала Amazon: в чем обвинили Фото: Россия оштрафовала Amazon на 4 млн рублей (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Московский суд оштрафовал Amazon на 4 миллиона рублей за то, что компания не удалила запрещенный в РФ контент.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Силовые структуры в России потребовали удалить элементы видео с употреблением наркотиков и самоубийством.

Таганский районный суд заявил, что оштрафовал Amazon на 4 миллиона рублей по двум отдельным делам, хотя в своем заявлении не уточнил, какие именно. Он также оштрафовал стриминговый сервис Amazon Twitch на 8 миллионов рублей также за то, что он не удалял запрещенный контент.

Ранее мы писали, что Amazon упразднил реферальную комиссию для украинских предпринимателей сроком на 1 год. Комиссия отменена для предпринимателей, которые продают в ЕС и Великобританию.

Также сообщалось, что американский гигант Amazon в 2021 году начал работу с Украиной в сфере облачных технологий.

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