Россия оштрафовала Amazon: в чем обвинили

Московский суд оштрафовал Amazon на 4 миллиона рублей за то, что компания не удалила запрещенный в РФ контент.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Таганский районный суд заявил, что оштрафовал Amazon на 4 миллиона рублей по двум отдельным делам, хотя в своем заявлении не уточнил, какие именно. Он также оштрафовал стриминговый сервис Amazon Twitch на 8 миллионов рублей также за то, что он не удалял запрещенный контент.

Силовые структуры в России потребовали удалить элементы видео с употреблением наркотиков и самоубийством.

Ранее мы писали, что Amazon упразднил реферальную комиссию для украинских предпринимателей сроком на 1 год. Комиссия отменена для предпринимателей, которые продают в ЕС и Великобританию.

Также сообщалось, что американский гигант Amazon в 2021 году начал работу с Украиной в сфере облачных технологий.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.