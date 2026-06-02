Росія в ООН поставила під сумнів падіння свого дрона на багатоповерхівку в Румунії

01:35 02.06.2026 Вт
2 хв
Постпред Росії в ООН заявив, що наслідки падіння дрона на дах будинку в Галаці були б масштабнішими
aimg Юлія Маловічко
Фото: постійний представник Росії при ООН Василь Небензя (Getty Images)

Москва досі заперечує падіння російського безпілотника на житловий будинок у Румунії - цього разу про це заявив постпред Росії при ООН Василь Небензя, поставивши під сумнів офіційну версію.

Так, представник Росії в ООН Небензя прокоментував російську атаку безпілотника на Румунію, коли той звалився на багатоповерхівку в місті Галац.

Постпред РФ поставив під сумнів пожежу на даху будинку, внаслідок чого постраждали двоє людей.

"Якби такий безпілотник справді влучив у дах будівлі, наслідки не обмежилися б пожежею, показаною румунськими ЗМІ", - сказав він і зазначив, що в такому разі дах "був би повністю зруйнований".

Інцидент із дроном РФ у Румунії

Нагадаємо, під час чергової атаки РФ на Україну, в ніч на 29 травня, один із російських безпілотників перетнув кордон і врізався в дах багатоквартирного будинку в Румунії.

Унаслідок удару загорілася квартира на 10-му поверсі. Постраждали двоє людей - їм надали допомогу на місці. Рятувальникам вдалося швидко загасити пожежу.

Міністерство національної оборони Румунії встановило, що в багатоповерхівку в Галаці влучив російський дрон "Герань-2".

Водночас у РФ спочатку заперечували інцидент із їхнім дроном, а потім і зовсім заявляли, що це був радше український безпілотник.

ООНРосійська ФедераціяРумуніяАтака дронів