Россия в ООН поставила под сомнение падение своего дрона на многотажку в Румынии

01:35 02.06.2026 Вт
2 мин
Постпред России в ООН заявил, что последствия падение дрона на крышу дома в Галаце были бы более масштабными
aimg Юлия Маловичко
Фото: постоянный представитель России при ООН Василий Небензя (Getty Images)

Москва до сих пор отрицает падение российского беспилотника на жилой дом в Румынии - в этот раз об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя, поставив под сомнение официальную версию.

Так, представитель России в ООН Небензя прокомментировал российскую атаку беспилотника на Румынию, когда тот свалился на многоэтажку в городе Галац.

Постпред РФ поставил под сомнение пожар на крыше дома, в результате чего пострадали два человека.

"Если бы такой беспилотник действительно попал в крышу здания, последствия не ограничились бы пожаром, показанным румынскими СМИ", - сказал он и отметил, что в таком случае крыша "была бы полностью разрушена".

Инцидент с дроном РФ в Румынии

Напомним, во время очередной атаки РФ на Украину, в ночь на 29 мая, один из российских беспилотников пересек границу и врезался в крышу многоквартирного дома в Румынии.

В результате удара загорелась квартира на 10-м этаже. Пострадали два человека - им оказали помощь на месте. Спасателям удалось быстро потушить пожар.

Министерство национальной обороны Румынии установило, что в многоэтажку в Галаце попал российский дрон "Герань-2".

При этом в РФ изначально отрицали инцидент с их дроном, а потом и вовсе заявляли, что это был скорее украинский беспилотник.

