ua en ru
Вт, 02 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Росія в ООН поставила під сумнів падіння свого дрона на багатоповерхівку в Румунії

01:35 02.06.2026 Вт
2 хв
Постпред Росії в ООН заявив, що наслідки падіння дрона на дах будинку в Галаці були б масштабнішими
aimg Юлія Маловічко
Росія в ООН поставила під сумнів падіння свого дрона на багатоповерхівку в Румунії Фото: постійний представник Росії при ООН Василь Небензя (Getty Images)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Москва досі заперечує падіння російського безпілотника на житловий будинок у Румунії - цього разу про це заявив постпред Росії при ООН Василь Небензя, поставивши під сумнів офіційну версію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Clash Report.

Читайте також: У США відреагували на потрапляння дрона РФ у багатоповерхівку в Румунії

Так, представник Росії в ООН Небензя прокоментував російську атаку безпілотника на Румунію, коли той звалився на багатоповерхівку в місті Галац.

Постпред РФ поставив під сумнів пожежу на даху будинку, внаслідок чого постраждали двоє людей.

"Якби такий безпілотник справді влучив у дах будівлі, наслідки не обмежилися б пожежею, показаною румунськими ЗМІ", - сказав він і зазначив, що в такому разі дах "був би повністю зруйнований".

Інцидент із дроном РФ у Румунії

Нагадаємо, під час чергової атаки РФ на Україну, в ніч на 29 травня, один із російських безпілотників перетнув кордон і врізався в дах багатоквартирного будинку в Румунії.

Унаслідок удару загорілася квартира на 10-му поверсі. Постраждали двоє людей - їм надали допомогу на місці. Рятувальникам вдалося швидко загасити пожежу.

Міністерство національної оборони Румунії встановило, що в багатоповерхівку в Галаці влучив російський дрон "Герань-2".

Водночас у РФ спочатку заперечували інцидент із їхнім дроном, а потім і зовсім заявляли, що це був радше український безпілотник.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
ООН Російська Федерація Румунія Атака дронів
Новини
РФ підготувала масований удар: Зеленський звернувся до українців
РФ підготувала масований удар: Зеленський звернувся до українців
Аналітика
Шанс на мир? Чому Росія буксує на фронті і чи дійсно Путін готовий до зупинки війни
Уляна Безпалько, Мілан Лєліч Шанс на мир? Чому Росія буксує на фронті і чи дійсно Путін готовий до зупинки війни