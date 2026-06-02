Росія в ООН поставила під сумнів падіння свого дрона на багатоповерхівку в Румунії

Москва досі заперечує падіння російського безпілотника на житловий будинок у Румунії - цього разу про це заявив постпред Росії при ООН Василь Небензя, поставивши під сумнів офіційну версію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Clash Report.

Так, представник Росії в ООН Небензя прокоментував російську атаку безпілотника на Румунію, коли той звалився на багатоповерхівку в місті Галац.

Постпред РФ поставив під сумнів пожежу на даху будинку, внаслідок чого постраждали двоє людей.

"Якби такий безпілотник справді влучив у дах будівлі, наслідки не обмежилися б пожежею, показаною румунськими ЗМІ", - сказав він і зазначив, що в такому разі дах "був би повністю зруйнований".