Росія в ООН поставила під сумнів падіння свого дрона на багатоповерхівку в Румунії
Москва досі заперечує падіння російського безпілотника на житловий будинок у Румунії - цього разу про це заявив постпред Росії при ООН Василь Небензя, поставивши під сумнів офіційну версію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Clash Report.
Так, представник Росії в ООН Небензя прокоментував російську атаку безпілотника на Румунію, коли той звалився на багатоповерхівку в місті Галац.
Постпред РФ поставив під сумнів пожежу на даху будинку, внаслідок чого постраждали двоє людей.
"Якби такий безпілотник справді влучив у дах будівлі, наслідки не обмежилися б пожежею, показаною румунськими ЗМІ", - сказав він і зазначив, що в такому разі дах "був би повністю зруйнований".
Інцидент із дроном РФ у Румунії
Нагадаємо, під час чергової атаки РФ на Україну, в ніч на 29 травня, один із російських безпілотників перетнув кордон і врізався в дах багатоквартирного будинку в Румунії.
Унаслідок удару загорілася квартира на 10-му поверсі. Постраждали двоє людей - їм надали допомогу на місці. Рятувальникам вдалося швидко загасити пожежу.
Міністерство національної оборони Румунії встановило, що в багатоповерхівку в Галаці влучив російський дрон "Герань-2".
Водночас у РФ спочатку заперечували інцидент із їхнім дроном, а потім і зовсім заявляли, що це був радше український безпілотник.