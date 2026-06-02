Россия в ООН поставила под сомнение падение своего дрона на многотажку в Румынии

Москва до сих пор отрицает падение российского беспилотника на жилой дом в Румынии - в этот раз об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя, поставив под сомнение официальную версию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Clash Report.

Так, представитель России в ООН Небензя прокомментировал российскую атаку беспилотника на Румынию, когда тот свалился на многоэтажку в городе Галац.

Постпред РФ поставил под сомнение пожар на крыше дома, в результате чего пострадали два человека.

"Если бы такой беспилотник действительно попал в крышу здания, последствия не ограничились бы пожаром, показанным румынскими СМИ", - сказал он и отметил, что в таком случае крыша "была бы полностью разрушена".