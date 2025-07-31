Росія оголосила про "взяття" Часового Яру: що кажуть у "Хортиці"

Що заявили в Міноборони РФ

"Внаслідок наступальних дій "Південним" угрупуванням військ на краматорсько-дружківському напрямку звільнено місто Часив Яр Донецької Народної Республіки", - заявило російське терористичне Міноборони сьогодні, 31 липня близько 08:00.

В ОСУВ "Хортиця" спростували

Натомість українські військові спростовують заяву ворога.

"Ситуація в Часовому Яру така ж, як і в останні місяці. Росіяни просто знов брешуть саме для того, щоб воно розійшлось хоча б у вигляді спростувань", - сказав РБК-Україна речник ОСУВ "Хортиця".

При цьому за даними українського OSINT-проекту DeepState від 30 липня, під контролем російських військ знаходяться східна та північна частини міста.

Мапа: аналітики фіксують присутність противника в Часовому Ярі, але лише в частині міста (deepstatemap.live)

Бої за Часів Яр