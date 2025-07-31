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Росія оголосила про "взяття" Часового Яру: що кажуть у "Хортиці"

Фото: зруйнований російськими військами Часів Яр на Донеччині (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Міноборони РФ заявило про "захоплення" міста Часів Яр Донецької області. Ця інформація не відповідає дійсності.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав речник Оперативно-стратегічного угруповування військ "Хортиця" Віктор Трегубов.

Що заявили в Міноборони РФ

"Внаслідок наступальних дій "Південним" угрупуванням військ на краматорсько-дружківському напрямку звільнено місто Часив Яр Донецької Народної Республіки", - заявило російське терористичне Міноборони сьогодні, 31 липня близько 08:00.

В ОСУВ "Хортиця" спростували

Натомість українські військові спростовують заяву ворога. 

"Ситуація в Часовому Яру така ж, як і в останні місяці. Росіяни просто знов брешуть саме для того, щоб воно розійшлось хоча б у вигляді спростувань", - сказав РБК-Україна речник ОСУВ "Хортиця". 

При цьому за даними українського OSINT-проекту DeepState від 30 липня, під контролем російських військ знаходяться східна та північна частини міста.

Мапа: аналітики фіксують присутність противника в Часовому Ярі, але лише в частині міста (deepstatemap.live)

Бої за Часів Яр

Битва за Часів Яр розпочалася ще у квітні 2024 року. Внаслідок обстрілів місто було практично повністю зруйноване.

Місто розташоване між Бахмутом та Костянтинівкою та лежить на висотах. У східній його частині розташований канал, зручний для оборони. Після того як росіяни захопили Бахмут у 2023 році, вони продовжили наступ на захід, до Часового Яру.

Часів Яр є ключовим транспортним вузлом для українських військ, який зв'язує Донецьку та Дніпропетровську області. Газета The New York Times називала це місто "ключем до Донбасу", оскільки воно знаходиться на височині і його захоплення дозволило б російським військам просунутися у бік Краматорська та інших населених пунктів.

Наразі в Часовому Ярі продовжують тривати міські бої. Окупанти повністю знищили місто авіацією, артилерією та безпілотниками, проте українські воїни утримують позиції в населеному пункті та продовжують оборону.

Більше про це в репортажі РБК-Україна "Тут проходить молодість". Як добровольці тримають Часів Яр".

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Часів ЯрДонецька областьВСУВійна в Україні