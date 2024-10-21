Битва за Часів Яр. Чи прорвали росіяни оборону та що насправді відбувається

Видання Bild написало, що окупантам нібито вдалося прорвати оборону Часового Яру Донецької області й закріпитися. Цю інформацію офіційно спростовують в ЗСУ, але військові визнають, що ситуація в місті ускладнилася.

Про те ситуацію в місті та чому ворог намагається його захопити - в матеріалі РБК-Україна.

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Що написали в Bild

Битва за Часів Яр триває вже майже рік. Втім, за словами аналітика Bild Юліана Рьопке, після того, як загарбники кілька місяців не могли перейти канал Сіверський Донець, 18 жовтня, "чеченський авангард форсував його і просунувся уздовж південної околиці міста".

"Російська армія вторгнення прорвала український фронт на південь від Часового Яру і поставила свій прапор на промисловій будівлі за 2,5 км за каналом", - повідомив Рьопке.

Він вважає, що російські війська не рухатимуться далі на захід, а "швидше за все, вони повернуть на північ і наступатимуть на центр Часового Яру".

Фото: на мапи DeepState можна побачити, як біля Часового Яру утворюється помітна "клешня" з півдня (скриншот карти)

В ОТУ "Луганськ" спростовують успіхи росіян

Своєю чергою речниця ОТУ "Луганськ" майор Анастасія Бобовнікова в коментарі РБК-Україна не підтвердила факт, що російським військам вдалось просунутися чи закріпитись у районі Часового Яру.

"Враховуючи, що противник використовує тактику малих штурмових груп, ворожа піхота забігає за канал. Проте подібні маневри супроводжуються значними втратами для росіян. Українські сили швидко відбивають такі атаки, відкидаючи російські підрозділи назад​", - сказала вона виданню.

За словами Бобовнікової, на практиці це має такий вигляд: 3-5 загарбників забігають у, наприклад, будинок; вони умовно "закріпились". Однак логістичні шляхи до цієї позиції будуть перерізані, а ці 3 особи так чи інакше будуть викурені і знищені. Подібна історія повторюється щоденно вже довгий час.

Що кажуть військові

Українські військові визнають, що ситуація у Часовому Яру є складною та має тенденцію до погіршення.

Представник пресслужби 24 ОМБр імені короля Данила Андрій Полухін, бригада якого боронить Часів Яр, розповів "Суспільному", що Сили оборони України контролюють логістичні шляхи та знищують техніку росіян. Також він називає просування РФ тимчасовим.

"Ворог може заскочити за канал, заскочити на одну, другу, третю позиції, потім він там і закінчується. Підмога не приходить, тому що наші хлопці починають відпрацьовувати по всьому, що рухається до наших позицій. І забирають назад позиції, забирають назад території, закріпляються по каналу Сіверський Донець", - сказав військовий.

Чому ворог хоче захопити Часів Яр

Війська РФ прагнуть захопити місто, адже у разі його окупації це б означало для них подальший рух на Костянтинівку, а далі і на Слов'янськ. Тобто мета ворога - реалізація із захоплення повноцінно усієї території Донецької області в межах адміністративних кордонів.

"Тому звичайно, що з точки зору виходу надалі через Костянтинівку на північну частину Донеччини, ворог діє в цьому напрямку і намагається прориватися", - сказав в коментарі РБК-Україна керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

Експерт зазначає, що дійсно ворог мав певні тактичні успіхи. Але вживаються дії для того, щоб стабілізувати ситуацію, не допустити подальшого прориву і заходу противника безпосередньо в центральну частину міста чи на західні околиці Часового Яру.

"Ситуація ускладнилася через те, що ворог застосував додаткові свіжі сили, які зміг перетягнути. Ну і відповідно це призвело до того, що вони намагаються прориватися", - пояснює Мусієнко.

За його словами, ситуація непроста через те, що ворог тисне. І на скільки українським воїнам вдасться втримати Часів Яр покажуть тільки реальні бойові дії і обстановка. І якщо РФ буде домінувати в живій силі та техніці та не вдасться збити її наступальний потенціал, то подальші дії увалюватимуться відповідно до розвитку ситуації.

"Якщо вона (ситуація - ред.) погіршиться, то це потенційно може призвести в тому числі і до відходу на інші позиції з позицій Часового Яру. Але не думаю, що це може відбутися швидко. Оскільки там продовжуються доволі такі не прості бойові дії. І наші бійці роблять все, щоб завдавати ворогові втрат і стримувати просування", - підсумував Мусієнко.