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Россия объявила о "взятии" Часового Яра: что говорят в "Хортице"

Фото: разрушенный российскими войсками Часов Яр в Донецкой области (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Минобороны РФ заявило о "захвате" города Часов Яр Донецкой области. Эта информация не соответствует действительности.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал спикер Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов.

Что заявили в Минобороны РФ

"В результате наступательных действий "Южной" группировкой войск на краматорско-дружковском направлении освобожден город Часов Яр Донецкой Народной Республики", - заявило российское террористическое Минобороны сегодня, 31 июля около 08:00.

В ОСУВ "Хортица" опровергли

В свою очередь украинские военные опровергают заявление врага.

"Ситуация в Часовом Яру такая же, как и в последние месяцы. Россияне просто вновь врут именно для того, чтобы оно разошлось хотя бы в виде опровержений", - сказал РБК-Украина спикер ОСУВ "Хортица".

При этом по данным украинского OSINT-проекта DeepState от 30 июля, под контролем российских войск находятся восточная и северная части города.

Карта: аналитики фиксируют присутствие противника в Часовом Яру, но только в части города (deepstatemap.live)

Бои за Часов Яр

Битва за Часов Яр началась еще в апреле 2024 года. В результате обстрелов город был практически полностью разрушен.

Город расположен между Бахмутом и Константиновкой и лежит на высотах. В восточной его части расположен канал, удобный для обороны. После того как россияне захватили Бахмут в 2023 году, они продолжили наступление на запад, к Часовому Яру.

Часов Яр является ключевым транспортным узлом для украинских войск, который связывает Донецкую и Днепропетровскую области. Газета The New York Times называла этот город "ключом к Донбассу", поскольку он находится на возвышенности и его захват позволил бы российским войскам продвинуться в сторону Краматорска и других населенных пунктов.

Сейчас в Часовом Яру продолжаются городские бои. Оккупанты полностью уничтожили город авиацией, артиллерией и беспилотниками, однако украинские воины удерживают позиции в населенном пункте и продолжают оборону.

Больше об этом в репортаже РБК-Украина "Здесь проходит молодость". Как добровольцы держат Часов Яр".

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