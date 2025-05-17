Бомбардування знищили більшість Часового Яру, але ЗСУ тримають оборону, - розвідка Британії
Російські авіаційні та артилерійські удари майже знищили більшість житлових районів Часів Яру. Попри це, українські війська продовжують утримувати оборону в кількох укріплених будівлях міста.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Британії в X (Twitter).
За даними розвідки Британії, протягом останнього місяця російські війська здобули значні тактичні здобутки в центральній частині Донецької області.
"Зокрема поблизу міста Костянтинівка. Сама Костянтинівка пов'язана з великими міськими районами Краматорська та Слов'янська. Росія здійснює атаки у трьох районах: Часів Яр (12 км на північний схід), Торецьк (15 км на південний схід) та на схід від Покровська вздовж автомагістралі H-32", - йдеться в заві розвідки.
Водночас, британські військові зауважили, що бої за Часів Яр та Торецьк тривають уже рік, а Росія займає більшу частину обох районів, але досі так і не змогла повністю консолідувати контроль або скористатися повільним просуванням.
"Більша частина Часів Яру була зруйнована через сильні російські авіаційні та артилерійські бомбардування. Українські війська залишаються в кількох укріплених будівлях для оборони", - заявили в Британії.
Водночас розвідка повідомила, що Росія розширила виступаючий напрямок на південний захід від Костянтинівки, просунувшись приблизно на 5 км у деяких районах.
"Російські війська, найімовірніше, перерізали автомагістраль H-32, яка з'єднує Костянтинівку з Покровськом, і, ймовірно, намагатимуться просуватися далі на цьому напрямку найближчими тижнями", - підсумували військові.
Ситуація на фронті
Зауважимо, що від початку доби, сьогодні, 17 травня, на фронті вже відбулося понад 80 бойових зіткнень.
Як повідомляє генеральний штаб ЗСУ, найбільше ворог атакує на Покровському, Лиманському та Новопавлівському напрямках.
Зауважимо також, що у Донецькій області місцева влада днями розширила зону евакуації сімей з дітьми. Зокрема, йдеться про Дружківську та Лиманську громади.
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