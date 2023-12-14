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Росія оголосила в розшук очільника ГУР Буданова

Фото: начальник ГУР Міноборони України Кирило Буданов (РБК-Україна/Віталій Носач)
Автор: Валерій Савицький

Міністерство внутрішніх справ Російської Федерації оголосило в розшук начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирила Буданова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Водночас відомство не зазначило, за якою саме статтею розшукується очільник ГУР. 

"Підстава для розшуку: розшукується за статтею КК", – йдеться у базі МВС РФ.

Скріншот: МВС РФ

У чому Росія звинувачує Буданова

Московський Лефортовський районний суд 21 квітня 2023 року заочно арештував Буданова. Його звинуватили винним у вибуху на Кримському мосту та інкримінують статті Кримінального кодексу РФ "тероризм" і "незаконне використання зброї". Очільника ГУР також оголосили в міжнародний розшук.

8 жовтня 2022 року на Кримському мосту пролунав потужний вибух. Внаслідок підриву вантажівки сталося масштабне пошкодження автомобільного та залізничного полотна.

Пізніше стало відомо, що вибух організувала Служба безпеки України.

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Російська ФедераціяКИрило Буданов