Россия официально не просила Украину о мирных переговорах, - Ермак
РФ официально не обращалась к Украине по поводу мирных переговоров, но Россия должна будет полностью вывести свои войска, чтобы переговоры состоялись.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .
"Москва официально не связывалась с Киевом по мирным переговорам, но Россия должна будет полностью вывести свои войска, чтобы переговоры состоялись. Об этом заявил глава Администрации президента Украины Андрей Ермак", - говорится в сообщении.
Отмечено, что он выступал на английском языке по видеосвязи на проходящем в Канаде Галифаксском международном форуме безопасности.
"У нас нет официальной заявки российской стороны о переговорах", – заявил Ермак.
Он добавил, что любые переговоры, не базирующиеся на суверенитете и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, "неприемлемы".
"Первые шаги, которые необходимо предпринять с российской стороны - это вывести все российские войска с территории Украины", - подчеркнул Ермак.
Напомним, ранее в Кремле предложили Западу подтолкнуть Украину к переговорам с Россией . Для этого Москва вроде бы готова сама начать диалог с партнерами Киева.
Добавим, Зеленский заявил, что Россия ищет возможности добиться "краткого перемирия" . Враг хочет восстановить силы, так что таким путем завершить эту войну не удастся.
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