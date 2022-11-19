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Россия официально не просила Украину о мирных переговорах, - Ермак

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Украина, Суббота 19 ноября 2022 19:12
Россия официально не просила Украину о мирных переговорах, - Ермак Фото: глава Администрации президента Украины Андрей Ермак (РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

РФ официально не обращалась к Украине по поводу мирных переговоров, но Россия должна будет полностью вывести свои войска, чтобы переговоры состоялись.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

"Москва официально не связывалась с Киевом по мирным переговорам, но Россия должна будет полностью вывести свои войска, чтобы переговоры состоялись. Об этом заявил глава Администрации президента Украины Андрей Ермак", - говорится в сообщении.

Отмечено, что он выступал на английском языке по видеосвязи на проходящем в Канаде Галифаксском международном форуме безопасности.

"У нас нет официальной заявки российской стороны о переговорах", – заявил Ермак.

Он добавил, что любые переговоры, не базирующиеся на суверенитете и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, "неприемлемы".

"Первые шаги, которые необходимо предпринять с российской стороны - это вывести все российские войска с территории Украины", - подчеркнул Ермак.

Напомним, ранее в Кремле предложили Западу подтолкнуть Украину к переговорам с Россией . Для этого Москва вроде бы готова сама начать диалог с партнерами Киева.

Добавим, Зеленский заявил, что Россия ищет возможности добиться "краткого перемирия" . Враг хочет восстановить силы, так что таким путем завершить эту войну не удастся.

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Андрей Ермак Администрация Президента Украины
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