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Росія очікує чергову партію постачання іранських дронів, - ГУР

Фото: Росія очікує чергову партію постачання іранських дронів (Getty Images)
Автор: Уляна Безпалько, Марія Кучерявець

У Росію має надійти чергова партія дронів-камікадзе від Ірану. Втім, скільки саме їх буде поки не відомо.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів представник ГУР Міноборони Вадим Скібіцький.

"На сьогодні вони використали приблизно 660 дронів "Шахедів". За контрактом передбачено 1750. Потрібен час для їх доставки та підготовки", - каже Скібіцький.

Він зауважив, що протягом останніх днів окупанти застосували велику кількість дронів, а ці "запаси" необхідно поповнювати.

"За нашими даними, зараз у них буде чергова партія поставки. Скільки це буде - будемо ще уточнювати. Як правило, до цього вони завозили партіями 250-300 штук. Подивимося, як буде цього разу", - розповів Скібіцький.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив, що Іран нещодавно передав Росії 250 дронів у рамках нової партії.

Додамо, спеціальний посол США з питань Ірану Роберт Маллі заявляв, що його країна спробує зірвати постачання дронів до Росії, які використовують для ударів по Україні.

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