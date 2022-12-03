США намагатимуться зірвати постачання зброї з Ірану в Росію

Контактуючи з Іраном, США зосередять свою увагу на стримуванні постачання зброї в Росію, а не загальмованих переговорах щодо відновлення міжнародної ядерної угоди.

Спеціальний посол США з питань Ірану Роберт Маллі заявив, що наразі Іран не зацікавлений в відновленні ядерної угоди і продовжує перешкоджати МАГАТЕ у розслідуванні щодо знайдених часток збагаченого урану на кількох об’єктах. З кінця серпня не відбувалося жодних перемовин між країнами ЄС та Іраном, хоча офіційно вони не були призупинені.

Тому США, за словами Маллі, зараз акцентуватимуть увагу на тому, щоб "зірвати, затримати та санкціонувати" поставки зброї з Ірану в Росію. Він додав, що якщо Іран передасть РФ ракети чи допоможе будувати військові виробничі потужності, то він "перетне нову межу".