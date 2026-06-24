Росія обстріляла саперів міжнародної організації на Херсонщині, є загиблий

Нагадаємо, це не перший удар Росії по гуманітарних саперах. У вересні 2025 року російська ракета вдарила по співробітниках гуманітарної місії з розмінування в Чернігові – загинула одна людина, двоє поранені.

У червні 2025 року на Харківщині ворожий дрон атакував саперів ДСНС під час розмінування сільгоспугідь на звільнених територіях Ізюмського району – один рятувальник загинув.