Россия обстреляла саперов международной организации на Херсонщине, есть погибший

Напомним, это не первый удар России по гуманитарным саперам. В сентябре 2025 года российская ракета ударила по сотрудникам гуманитарной миссии по разминированию в Чернигове - погиб один человек, двое ранены.

В июне 2025 года в Харьковской области вражеский дрон атаковал саперов ГСЧС во время разминирования сельхозугодий на освобожденных территориях Изюмского района – один спасатель погиб.