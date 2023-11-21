РФ за півтори години скинула на Херсонську область 25 авіабомб. Є руйнування та постраждалі

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Херсонської ОДА Олександра Прокудіна.

За його даними, бомби було запущено у період з 11:20 до 13:00. Ворог скинув їх на населені пункти Бериславського та Каховського районів.

В результаті атаки, за попередніми даними, постраждали дві людини.

У Бериславі поранення отримав 74-річний чоловік, у Новобериславі - 54-річний місцевий житель. Їм надають меддопомогу.

Фото: атака на Херсонську область (t.me/olexandrprokudin)

Обстріли Херсона

Російські війська щодня та по кілька разів обстрілюють Херсон із тимчасово окупованої частини Херсонської області. Вчора, 19 листопада, окупанти обстріляли багатоповерхівку в Херсоні - 3-річна дитина отримала поранення, коли гуляла на вулиці з бабусею. Ще троє дорослих також постраждали. А 18 листопада, у Херсоні через обстріл поранення отримав волонтер.

Крім того, російські війська, окрім правобережжя, розпочали обстріли лівобережжя Херсонської області. Таким чином, за даними ОВА, вони намагаються зупинити українські війська після їхнього закріплення на кількох плацдармах на окупованій території регіону.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.