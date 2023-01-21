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Россия обстреляла Гуляйполе и Орехов Запорожской области: есть погибший и раненые

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Запорожье , Суббота 21 января 2023 09:54
Россия обстреляла Гуляйполе и Орехов Запорожской области: есть погибший и раненые Фото: за сутки оккупанты 166 раз обстреляли Запорожскую область (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

За прошедшие сутки российские снаряды накрыли 21 город и поселок Запорожской области. В общей сложности российские оккупанты совершили 166 обстрелов, 18 домов разрушены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОГА Александра Старуха.

"Вчера в г. Гуляйполе во время вражеского обстрела погибла женщина. В результате обстрела Орехова горело помещение кинотеатра, двое гражданских получили ранения", - рассказал он.

По словам главы региона, прямо сейчас враг продолжает активные артиллерийские обстрелы вдоль линии фронта.

Обстрелы Украины за сутки

  • российские военные 21 января обстреляли Никопольский район Днепропетровской области по артиллерии.
  • за пятницу, 20 января, оккупанты убили 3 жителей Донецкой области, два из них - в Бахмуте. Еще 4 получили ранения, все - из Бахмута.
  • Россия продолжает обстрелы приграничных населенных пунктов Купянского, Чугуевского и Харьковского районов. Уже утром в Волчанске снаряд попал в дом, есть погибшая, ранена девочка.
  • в Херсоне утром в субботу, 21 января, раздались взрывы. Воздушная тревога в городе не объявлена. За прошедшие сутки россияне 36 раз обстреляли Херсонскую область, применив артиллерию, РСЗО и минометы. Только по Херсону оккупанты ударили 11 раз. Под удар попали жилые кварталы, 4 человека ранены.

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