Россия обстреляла Гуляйполе и Орехов Запорожской области: есть погибший и раненые
Фото: за сутки оккупанты 166 раз обстреляли Запорожскую область (GettyImages)
За прошедшие сутки российские снаряды накрыли 21 город и поселок Запорожской области. В общей сложности российские оккупанты совершили 166 обстрелов, 18 домов разрушены.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОГА Александра Старуха.
"Вчера в г. Гуляйполе во время вражеского обстрела погибла женщина. В результате обстрела Орехова горело помещение кинотеатра, двое гражданских получили ранения", - рассказал он.
По словам главы региона, прямо сейчас враг продолжает активные артиллерийские обстрелы вдоль линии фронта.
Обстрелы Украины за сутки
- российские военные 21 января обстреляли Никопольский район Днепропетровской области по артиллерии.
- за пятницу, 20 января, оккупанты убили 3 жителей Донецкой области, два из них - в Бахмуте. Еще 4 получили ранения, все - из Бахмута.
- Россия продолжает обстрелы приграничных населенных пунктов Купянского, Чугуевского и Харьковского районов. Уже утром в Волчанске снаряд попал в дом, есть погибшая, ранена девочка.
- в Херсоне утром в субботу, 21 января, раздались взрывы. Воздушная тревога в городе не объявлена. За прошедшие сутки россияне 36 раз обстреляли Херсонскую область, применив артиллерию, РСЗО и минометы. Только по Херсону оккупанты ударили 11 раз. Под удар попали жилые кварталы, 4 человека ранены.
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