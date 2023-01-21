Россия обстреляла Гуляйполе и Орехов Запорожской области: есть погибший и раненые

Фото: за сутки оккупанты 166 раз обстреляли Запорожскую область (GettyImages)

За прошедшие сутки российские снаряды накрыли 21 город и поселок Запорожской области. В общей сложности российские оккупанты совершили 166 обстрелов, 18 домов разрушены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОГА Александра Старуха.

"Вчера в г. Гуляйполе во время вражеского обстрела погибла женщина. В результате обстрела Орехова горело помещение кинотеатра, двое гражданских получили ранения", - рассказал он. По словам главы региона, прямо сейчас враг продолжает активные артиллерийские обстрелы вдоль линии фронта. Обстрелы Украины за сутки российские военные 21 января обстреляли Никопольский район Днепропетровской области по артиллерии.

за пятницу, 20 января, оккупанты убили 3 жителей Донецкой области, два из них - в Бахмуте. Еще 4 получили ранения, все - из Бахмута.

Россия продолжает обстрелы приграничных населенных пунктов Купянского, Чугуевского и Харьковского районов. Уже утром в Волчанске снаряд попал в дом, есть погибшая, ранена девочка.

в Херсоне утром в субботу, 21 января, раздались взрывы. Воздушная тревога в городе не объявлена. За прошедшие сутки россияне 36 раз обстреляли Херсонскую область, применив артиллерию, РСЗО и минометы. Только по Херсону оккупанты ударили 11 раз. Под удар попали жилые кварталы, 4 человека ранены.