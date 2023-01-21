Окупанти обстріляли Нікопольський район із важкої артилерії

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.

За його словами, внаслідок обстрілу окупантів обійшлося без потерпілих. Але є руйнування, їх масштаб та характер уточнюються.

"Цієї ночі на Нікопольщину знову прилетіли російські снаряди. Ворог накрив вогнем із важкої артилерії Мирівську громаду - направив із десяток снарядів на село Вищетарасівка", - йдеться у повідомленні голови Дніпропетровської ОВА.

У ніч проти 19 січня росіяни обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області з використанням "Градів".

Також нагадаємо, що у ніч на 15 січня росіяни обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області - випустили понад 20 снарядів.

Раніше ми писали, що 11 січня російські війська вкотре обстріляли Нікопольський район та Марганець Дніпропетровської області, внаслідок обстрілу одна людина отримала поранення.

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