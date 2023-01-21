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У Херсоні пролунали вибухи: що відомо

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Херсон, Субота 21 січня 2023 09:31
У Херсоні пролунали вибухи: що відомо Фото: у Херсоні пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

У Херсоні вранці у суботу, 21 січня, пролунали вибухи. Повітряна тривога у місті не оголошена.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на місцеві Telegram-канали.

За словами мешканців міста, потужні вибухи було чути у різних районах Херсона.

Варто зазначити, що у військовій адміністрації поки що не підтвердили сьогоднішні обстріли. Проте там повідомили, що минулої доби росіяни 36 разів обстріляли Херсонську область, застосувавши артилерію, РСЗВ та міномети.

Лише по Херсону окупанти вдарили 11 разів. Під удар потрапили житлові квартали.

Минулої доби в Херсонській області поранення отримали четверо цивільних. Двоє з них підірвалися на ворожій міні.

Нагадаємо, вчора росіяни вкотре обстріляли Херсон. Снаряди потрапили до житлового будинку, внаслідок чого сталася пожежа.

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