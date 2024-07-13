Росія обстріляла Буди під Харковом: багато постраждалих, є загиблі

Нагадаємо, що Російська Федерація продовжує завдавати удари і по іншим регіонам України. Зокрема, ворог скинув авіабомбу на зупинку з людьми в Донецькій області. Внаслідок атаки є жертви і багато поранених.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у п'ятницю, 12 липня, Росія двічі атакувала енергетиків у Донецькій області. Троє працівників було поранено.

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