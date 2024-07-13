Россия обстреляла Буды под Харьковом: известно о 16 пострадавших и погибшем.

По состоянию на момент публикации сообщения (в 17:18) в результате обстрела РФ гражданского объекта инфраструктуры зафиксировали 16 пострадавших.

"Из них 9 человек госпитализировали, среди них - один ребенок. Один человек погиб", - сообщили в ОВА.

Количество пострадавших возросло после повторного обстрела локации. Также был поврежден автомобиль "скорой", который прибыл на вызов.

Пока информация обновляется, как отметил Синегубов.