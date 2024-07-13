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Россия обстреляла Буды под Харьковом: известно о 16 пострадавших и погибшем.

Фото: скорая помощь (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В Харьковской области сегодня, 13 июля, российские оккупанты обстреляли поселок Буды. В результате атаки пострадали 16 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

По состоянию на момент публикации сообщения (в 17:18) в результате обстрела РФ гражданского объекта инфраструктуры зафиксировали 16 пострадавших.

"Из них 9 человек госпитализировали, среди них - один ребенок. Один человек погиб", - сообщили в ОВА.

Количество пострадавших возросло после повторного обстрела локации. Также был поврежден автомобиль "скорой", который прибыл на вызов.

Пока информация обновляется, как отметил Синегубов.

Напомним, что Российская Федерация продолжает наносить удары и по другим регионам Украины. В частности, враг сбросил авиабомбу на остановку с людьми в Донецкой области. Вследствие атаки есть жертвы и много раненых.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в пятницу, 12 июля, Россия дважды атаковала энергетиков в Донецкой области. Трое работников были ранены.

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