Росія обстріляла Бахмут з РСЗВ "Град" та артилерії: загинуло п’ять людей

Фото: Росія обстріляла Бахмут з РСЗВ "Град" та артилерії (GettyImages)

У четвер, 16 лютого, російські військові завдали артилерійського удару по Бахмуту. Внаслідок ворожої атаки загинуло п’ять людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Офісу генерального прокурора.

"Війська РФ обстріляли Бахмут зі ствольної артилерії та реактивної системи залпового вогню "Град", - йдеться у повідомленні. У прокуратурі повідомили, що снаряди окупантів вкотре поцілили по житловому кварталу міста. "Від атаки армії РФ загинули троє чоловіків та двоє жінок. Дев’ятеро громадян отримали осколкові поранення різного ступеню тяжкості", - додали правоохоронці. Також пошкоджено багато житлових будинків. Наразі окупанти продовжують обстрілювати місто.