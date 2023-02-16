Россия обстреляла Бахмут из РСЗО "Град" и артиллерии: погибли пять человек

Фото: Россия обстреляла Бахмут из РСЗО "Град" и артиллерии (GettyImages)

В четверг, 16 февраля, российские военные нанесли артиллерийский удар по Бахмуту. В результате вражеской атаки погибли пять человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Офиса генерального прокурора.

"Войска РФ обстреляли Бахмут из ствольной артиллерии и реактивной системы залпового огня "Град", - говорится в сообщении. В прокуратуре сообщили, что снаряды оккупантов в очередной раз попали в жилой квартал города. "От атаки армии РФ погибли трое мужчин и две женщины. Девять граждан получили осколочные ранения разной степени тяжести", - добавили правоохранители. Также повреждены многие жилые дома. Оккупанты продолжают обстреливать город.