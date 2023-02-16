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Россия обстреляла Бахмут из РСЗО "Град" и артиллерии: погибли пять человек

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Бахмут, Четверг 16 февраля 2023 21:06
Россия обстреляла Бахмут из РСЗО "Град" и артиллерии: погибли пять человек Фото: Россия обстреляла Бахмут из РСЗО "Град" и артиллерии (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В четверг, 16 февраля, российские военные нанесли артиллерийский удар по Бахмуту. В результате вражеской атаки погибли пять человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Офиса генерального прокурора.

"Войска РФ обстреляли Бахмут из ствольной артиллерии и реактивной системы залпового огня "Град", - говорится в сообщении.

В прокуратуре сообщили, что снаряды оккупантов в очередной раз попали в жилой квартал города.

"От атаки армии РФ погибли трое мужчин и две женщины. Девять граждан получили осколочные ранения разной степени тяжести", - добавили правоохранители.

Также повреждены многие жилые дома. Оккупанты продолжают обстреливать город.

Напомним, что спецназовцы Главного управления разведки Минобороны Украины ликвидировали часть двух групп оккупантов на Бахмутском направлении.

Российские войска постараются взять под контроль Бахмут к годовщине полномасштабного вторжения 24 февраля. Поскольку враг живет разными датами.

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