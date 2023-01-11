Росія образилася на Казахстан через "юрту незламності" у Бучі. Астана відповіла

Вона знаходиться на вулиці Олекси Тихого та працюватиме як пункт обігріву для мешканців міста під час блекауту.

Водночас у міністерстві закордонних справ Росії гостро відреагували на встановлення юрти. Так, представник російського МЗС Марія Захарова навіть звернулася до влади Казахстану з вимогою пояснити те, що сталося.

"Нас запевнили, що інформація, що тиражується в деяких ЗМІ, не відповідає дійсності і влада республіки тут ні до чого. теми з метою заподіяння шкоди російсько-казахстанському стратегічному партнерству та союзництву дуже бажаним є офіційний коментар наших друзів, який би поставив крапку на цих спекуляціях", - сказала Захарова.

Водночас в Астані заявили , що не бачать в установці юрти нічого поганого. Влада Казахстану наголошує, що встановлення юрти є приватною ініціативою казахстанських меценатів. Там нагадали, що в Казахстані проживає близько 300 тисяч українців, в Україні також є велика казахська діаспора.