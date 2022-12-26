ua ru
Пн, 26 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Казахстан не допомагатиме РФ в обході санкцій, але продовжить співпрацю, - глава МЗС

Новость на русском →
Понеділок 26 грудня 2022 16:03
Казахстан не допомагатиме РФ в обході санкцій, але продовжить співпрацю, - глава МЗС Фото: Казахстан не допомагатиме Росії в обході санкцій (УНІАН)
Автор: Константин Широкун

Казахстан не допомагатиме Росії обходити введені проти неї санкції, але продовжить і надалі співпрацювати з Москвою.

Про це заявив глава МЗС республіки Мухтар Тлеуберді, повідомляє РБК-Україна з посиланням на NHK.

"Відносини між нашими країнами продовжаться, однак Казахстан не використовуватиметься різними компаніями для обходу санкцій", - заявив Тлеуберді.

Міністр закордонних справ Казахстану також зазначив, що уряд країни не має наміру запроваджувати санкції проти Росії.

Крім того, за його словами, Казахстан планує розвивати зв'язки з Китаєм, сусідами у Центральній Азії, США, Японією, країнами ЄС та Британією.

Раніше ми писали, що Казахстан передав Україні 41 генератор вартістю близько півмільйона доларів, які буде розподілено між закладами охорони здоров'я.

Також повідомлялося, що Росія провела випробування нової оборонної ракети для систем ПРО. Ракету нібито було запущено 2 грудня з орендованого полігону Сари-Шаган у Казахстані.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Казахстан
NEWS
Зростання неминуче? Чого чекати від курсу долара і чи впливає він на ціни в Україні
Зростання неминуче? Чого чекати від курсу долара і чи впливає він на ціни в Україні
DAILY
Сергій Грабський: Ідея росіян взяти Київ від початку виглядає як авантюра
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Сергій Грабський: Ідея росіян взяти Київ від початку виглядає як авантюра