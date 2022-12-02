Росія провела у Казахстані випробування нової ракети

Росія провела випробування нової оборонної ракети для ПРО. Ракету нібито було запущено 2 грудня з орендованого полігону Сари-Шаган у Казахстані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News .

Британське видання зазначає, що випробування ракети на полігоні в Казахстані відбулося за кілька днів після того, як президент Росії Володимир Путін та його казахстанський колега Касим-Жомарт Токаєв підписали новий документ про співпрацю.

У Міноборони Росії заявили про успішне випробування, проте подробиць не надали.

Нагадаємо, раніше в ГУР Міноборони України повідомили, що Росія не залишає намірів завдати нового масованого удару по Україні. Втім, поки що ворог розвідує цілі і готує свої ракети до застосування.

У Повітряних силах України заспокоюють, сили ППО готові до цього і зроблять усе, щоб захистити небо.

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