Россия обиделась на Казахстан из-за "юрты несокрушимости" в Буче. Астана ответила

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook секретаря Бучанского горсовета Тараса Шаправского.

Она находится на улице Олексы Тихого и будет работать как пункт обогрева для жителей города во время блэкаута.

В тоже время в министерстве иностранных дел России остро отреагировали на установку юрты. Так, представитель российского МИД Мария Захарова даже обратилась к властям Казахстана с требованием объяснить произошедшее.

Нас заверили, что тиражируемая в некоторых СМИ информация не соответствует действительности и власти республики здесь ни при чем. темы с целью нанесения ущерба российско-казахстанскому стратегическому партнерству и союзничеству очень желателен официальный комментарий наших друзей, который бы поставил точку на этих спекуляциях", - сказала Захарова.

В тоже время в Астане заявили , что не видят в установке юрты ничего предосудительного. Власти Казахстана подчеркивают, что установка юрты является частной инициативой казахстанских меценатов. Там напомнили, что в Казахстане проживают около 300 тысяч украинцев, в Украине тоже есть крупная казахская диаспора.