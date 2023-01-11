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Россия обиделась на Казахстан из-за "юрты несокрушимости" в Буче. Астана ответила

Новина українською →
Казахстан, Среда 11 января 2023 15:59
Россия обиделась на Казахстан из-за "юрты несокрушимости" в Буче. Астана ответила Фото: в Буче установили юрту несокрушимости (facebook.com/tarasshapravskii)
Автор: Наталья Кава

Представители Казахстана помогли открыть в городе Буча, Киевской области, "юрту несокрушимости". Юрта была установлена в канун Рождества - 6 января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook секретаря Бучанского горсовета Тараса Шаправского.

Она находится на улице Олексы Тихого и будет работать как пункт обогрева для жителей города во время блэкаута.

В тоже время в министерстве иностранных дел России остро отреагировали на установку юрты. Так, представитель российского МИД Мария Захарова даже обратилась к властям Казахстана с требованием объяснить произошедшее.

Нас заверили, что тиражируемая в некоторых СМИ информация не соответствует действительности и власти республики здесь ни при чем. темы с целью нанесения ущерба российско-казахстанскому стратегическому партнерству и союзничеству очень желателен официальный комментарий наших друзей, который бы поставил точку на этих спекуляциях", - сказала Захарова.

В тоже время в Астане заявили , что не видят в установке юрты ничего предосудительного. Власти Казахстана подчеркивают, что установка юрты является частной инициативой казахстанских меценатов. Там напомнили, что в Казахстане проживают около 300 тысяч украинцев, в Украине тоже есть крупная казахская диаспора.

"Проблемы не видим, юрта как юрта. Мы гордимся, что у нас есть юрта", – сказал представитель МИД РК Айбек Смадияров.

Сообщалось, что Казахстан не будет помогать России обходить введенные против нее санкции, но продолжит и дальше сотрудничать с Москвой.

Ранее мы писали, что Казахстан передал Украине 41 генератор стоимостью около полумиллиона долларов, которые будут распределены между учреждениями здравоохранения.

Также сообщалось, что Россия провела испытания новой оборонительной ракеты для систем ПРО. Ракета якобы была запущена 2 декабря с арендованного полигона Сары-Шаган в Казахстане.

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