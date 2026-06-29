Росія обманом заманила на війну проти України сотні громадян Перу, - CNN

Сотні громадян Перу опинилися на передовій в Україні після того, як їх заманили до російської армії хибними обіцянками безпечної високооплачуваної роботи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Фальшиві контракти та "гарматне м'ясо"

Російські вербувальники активно шукають найманців серед бідних верств населення Перу, використовуючи соціальні мережі. Чоловікам пропонують роботу охоронцями або кухарями в тилу, обіцяючи бонус у розмірі 20 тисяч доларів за підписання контракту, щомісячну зарплату до 4 тисяч доларів та перспективу отримання російського громадянства.

Проте після прибуття до Росії ситуація кардинально змінюється. За свідченнями родичів та самих завербованих, у них відбирають телефони та змушують підписувати російськомовні військові контракти без права на переклад.

Після мінімальної підготовки чоловіків відправляють на передову в Україну. Замість обіцяних грошей перуанці стикаються з нестачею їжі, медикаментів, жорстокими покараннями з боку російського командування та постійними атаками українських дронів. Як зазначають родичі, їхніх чоловіків використовують просто як "гарматне м'ясо".

Реакція влади та розслідування

Прокуратура Перу вже розпочала розслідування за фактом торгівлі людьми. Наразі офіційно зафіксовано понад три десятки скарг від родин, чиїх близьких обманом вивезли з країни для примусової участі у збройному конфлікті.

За оцінками юристів, які представляють інтереси сімей, наразі у лавах російської армії можуть воювати щонайменше 800 громадян Перу.

МЗС Перу направило до Москви майже 250 офіційних запитів із вимогою надати інформацію про своїх громадян та забезпечити їхнє негайне повернення.

Однак у відомстві визнають, що їхні можливості вкрай обмежені, оскільки перуанці добровільно підписали контракти з Міноборони РФ, і витягнути їх безпосередньо із зони бойових дій практично неможливо.