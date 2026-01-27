Росія обманом масово вербує іноземців на війну проти України, - ЦПД

Росія масово вербує громадян інших країн на війну проти України через фейкові кадрові агентства та напівкримінальні мережі трудової міграції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Центру протидії дезінформації (ЦПД).
Згідно з даними західних ЗМІ, минулого року країна-агресорка відправила на фронт як мінімум 18 тисяч громадян зі 126 країн Азії, Африки та Латинської Америки. Вже загинули 3,3 тисячі з них, а в середньому такі новобранці живуть на фронті 72 години.
"Протягом останніх кількох місяців у соцмережах фіксується різке збільшення кількості оголошень про "роботу" для іноземців у російській армії. Це свідчить про системний і масовий характер вербування", - сказано в заяві ЦПД.
Зазначається, що російський рекрутинг порушує міжнародне гуманітарне право та нерідко має всі ознаки торгівлі людьми.
Іноземцям обіцяють офіційну роботу з високою зарплатою, проте після підписання контракту російською мовою, яку вони не знають, у них відбирають документи та везуть на війну.
"Паралельно з цим кремль веде агресивну пропаганду, у якій намагається створити РФ образ "антиколоніального союзника" Африки та Глобального Півдня. Однак дії Москви прямо протилежні - вона використовує громадян держав Глобального Півдня як ресурс для своєї загарбницької війни", - наголосили в ЦПД.
Нагадаємо, індійський уряд заявив про як мінімум 200 випадків вербування громадян Індії на війну в Україні російськими рекрутерами. Щонайменше 26 громадян Індії вже загинули, ще семеро вважаються зниклими безвісти.
Крім того, українське МЗС закликало країни Африки вжити рішучих заходів, щоб зупинити російські схеми, які заманюють молодь по всьому континенту на війну проти України.
Детальніше про те, що африканці роблять на фронті, як опиняються у полоні та що думають про росіян після, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.