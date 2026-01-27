Росія обманом масово вербує іноземців на війну проти України, - ЦПД

Згідно з даними західних ЗМІ, минулого року країна-агресорка відправила на фронт як мінімум 18 тисяч громадян зі 126 країн Азії, Африки та Латинської Америки. Вже загинули 3,3 тисячі з них, а в середньому такі новобранці живуть на фронті 72 години.

"Протягом останніх кількох місяців у соцмережах фіксується різке збільшення кількості оголошень про "роботу" для іноземців у російській армії. Це свідчить про системний і масовий характер вербування", - сказано в заяві ЦПД.

Зазначається, що російський рекрутинг порушує міжнародне гуманітарне право та нерідко має всі ознаки торгівлі людьми.

Іноземцям обіцяють офіційну роботу з високою зарплатою, проте після підписання контракту російською мовою, яку вони не знають, у них відбирають документи та везуть на війну.

"Паралельно з цим кремль веде агресивну пропаганду, у якій намагається створити РФ образ "антиколоніального союзника" Африки та Глобального Півдня. Однак дії Москви прямо протилежні - вона використовує громадян держав Глобального Півдня як ресурс для своєї загарбницької війни", - наголосили в ЦПД.