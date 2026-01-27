Россия обманом массово вербует иностранцев на войну против Украины, - ЦПД

Россия массово вербует граждан других стран на войну против Украины через фейковые кадровые агентства и полукриминальные сети трудовой миграции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Центра противодействия дезинформации (ЦПД).
Согласно данным западных СМИ, в прошлом году страна-агрессор отправила на фронт как минимум 18 тысяч граждан из 126 стран Азии, Африки и Латинской Америки. Уже погибли 3,3 тысячи из них, а в среднем такие новобранцы живут на фронте 72 часа.
"В течение последних нескольких месяцев в соцсетях фиксируется резкое увеличение количества объявлений о "работе" для иностранцев в российской армии. Это свидетельствует о системном и массовом характере вербовки", - сказано в заявлении ЦПД.
Отмечается, что российский рекрутинг нарушает международное гуманитарное право и нередко имеет все признаки торговли людьми.
Иностранцам обещают официальную работу с высокой зарплатой, однако после подписания контракта на русском языке, который они не знают, у них отбирают документы и везут на войну.
"Параллельно с этим кремль ведет агрессивную пропаганду, в которой пытается создать РФ образ "антиколониального союзника" Африки и Глобального Юга. Однако действия Москвы прямо противоположные - она использует граждан государств Глобального Юга как ресурс для своей захватнической войны", - отметили в ЦПИ.
Напомним, индийское правительство заявило о как минимум 200 случаях вербовки граждан Индии на войну в Украине российскими рекрутерами. По меньшей мере 26 граждан Индии уже погибли, еще семеро считаются пропавшими без вести.
Кроме того, украинский МИД призвал страны Африки принять решительные меры, чтобы остановить российские схемы, которые заманивают молодежь по всему континенту на войну против Украины.
