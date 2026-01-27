Россия обманом массово вербует иностранцев на войну против Украины, - ЦПД

Согласно данным западных СМИ, в прошлом году страна-агрессор отправила на фронт как минимум 18 тысяч граждан из 126 стран Азии, Африки и Латинской Америки. Уже погибли 3,3 тысячи из них, а в среднем такие новобранцы живут на фронте 72 часа.

"В течение последних нескольких месяцев в соцсетях фиксируется резкое увеличение количества объявлений о "работе" для иностранцев в российской армии. Это свидетельствует о системном и массовом характере вербовки", - сказано в заявлении ЦПД.

Отмечается, что российский рекрутинг нарушает международное гуманитарное право и нередко имеет все признаки торговли людьми.

Иностранцам обещают официальную работу с высокой зарплатой, однако после подписания контракта на русском языке, который они не знают, у них отбирают документы и везут на войну.

"Параллельно с этим кремль ведет агрессивную пропаганду, в которой пытается создать РФ образ "антиколониального союзника" Африки и Глобального Юга. Однако действия Москвы прямо противоположные - она использует граждан государств Глобального Юга как ресурс для своей захватнической войны", - отметили в ЦПИ.