Росія в обхід санкцій збільшила імпорт західної електроніки для ведення війни

Як зазначається у публікації, потік навпаки лише збільшився, незважаючи на складні логістичні ланцюжки, про які росіянам доводиться домовлятися з третіми країнами та, ймовірно, в окремих випадках і із самими виробниками.

"Ми проаналізували 174 імпортні компоненти, вилучені з безпілотників Shahed, Lancet і Orlan. Наше розслідування встановило, що після різкого спаду на початку повномасштабного вторгнення відбулося збільшення обсягів торгівлі в третьому кварталі 2022 року. Помірне зростання продовжилося і далі. У перерахунку в грошовий еквівалент поставки з січня по травень 2023 року, порівняно з таким же періодом минулого року, зросли на 19%", - повідомив РБК-Україна глава Офісу президента Андрій Єрмак

Це стосується не тільки комплектуючих до дронів. Якщо на початку повномасштабного вторгнення був спад обсягу продажів усіх електронних компонентів до Росії, вже до літа 2023 експорт виріс і тепер коливається на рівні довоєнних показників. Безумовно, деяка електроніка стала дорожчою, а кожна "ланка" ланцюга від виробника до Росії вимагає "маржу". Але кількість постачання компонентів не зменшується.

11-й пакет санкцій ЄС

Загалом з початку повномасштабного вторгнення в Україну ЄС запровадив 11 пакетів санкцій проти Росії. Водночас, проблема обходу санкцій через треті країни залишається.

У червні Європейська Рада в червні схвалила 11-й пакет економічних та індивідуальних обмежувальних заходів, спрямованих на посилення існуючих санкцій ЄС та припинення їхнього обходу, тим самим ще більше підірвавши військову машину Путіна та його доходи.

Для вирішення проблеми обходу санкцій Європейський Союз (ЄС) ухвалив рішення щодо подальшого зміцнення співпраці з третіми країнами. Якщо обхід санкцій зберігає суттєвий і системний характер, ЄС матиме можливість вжити виняткових та крайніх заходів. При цьому Рада ЄС може одноголосно ухвалити рішення про обмеження продажу, постачання, передачі чи експорту товарів та технологій, експорт яких до Росії вже заборонено.