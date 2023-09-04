Россия в обход санкций увеличила импорт западной электроники для ведения войны

Как отмечается в публикации, поток наоборот только увеличился, несмотря на сложные логистические цепочки, о которых россиянам приходится договариваться с третьими странами и, вероятно, в отдельных случаях и с самими производителями.

"Мы проанализировали 174 импортных компонента, изъятых из беспилотников Shahed, Lancet и Orlan. Наше расследование установило, что после резкого спада в начале полномасштабного вторжения произошло увеличение объемов торговли в третьем квартале 2022 года. Умеренный рост продолжился и дальше. В пересчете в денежный эквивалент поставки с января по май 2023 года по сравнению с таким же периодом прошлого года выросли на 19%", - сообщил РБК-Украина глава Офиса президента Андрей Ермак

Это касается не только комплектующих к дронам. Если в начале полномасштабного вторжения был спад объема продаж всех электронных компонентов в Россию, уже к лету 2023 года экспорт вырос и теперь колеблется на уровне довоенных показателей. Безусловно, некоторая электроника стала дороже, а каждое "звено" цепи от производителя до России требует свою "маржу". Но количество поставок компонентов не уменьшается.

11-й пакет санкций ЕС

Всего с начала полномасштабного вторжения в Украину ЕС ввел 11 пакетов санкций против России. В то же время проблема обхода санкций через третьи страны остается.

В июне Европейский Совет в июне одобрил 11-й пакет экономических и индивидуальных ограничительных мер, направленных на усиление существующих санкций ЕС и пресечение их обхода, тем самым еще больше подорвав военную машину Путина и его доходы.

Для решения проблемы обхода санкций Европейский союз (ЕС) принял решение о дальнейшем укреплении сотрудничества с третьими странами. В случае если обход санкций сохраняет существенный и системный характер, ЕС будет иметь возможность принять исключительные и крайние меры. При этом Совет ЕС может единогласно принять решение об ограничении продажи, поставки, передачи или экспорта товаров и технологий, экспорт которых в Россию уже запрещен.