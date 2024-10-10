UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

Росія за ніч запустила більше 60 дронів та майже десяток ракет: скільки збила ППО

Ілюстративне зображення (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

У ніч на 10 жовтня, російські окупанти вчергове атакували Україну ударними безпілотними літальними апаратами (БпЛА), а також ракетами різних типів. Протиповітряній обороні (ППО) вдалось знищити 41 дрон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ).

Атака продовжувалась із 19:00 9 жовтня до 10:00 10 жовтня. Терористи запустили: 

  • 2 балістичні ракети "Іскандер-М" із тимчасово окупованої території Криму; 
  • 1 керовану авіаційну ракету Х-31П із повітряного простору Криму; 
  • 2 керовані авіаційні ракети  Х-59/69 із повітряного простору Криму; 
  • 3 зенітні керовані ракети С-300 із тимчасово окупованої території Донецької області; 
  • 62 БпЛА із російських Приморсько-Ахтарська та Курська. 

До відбиття атаки залучилась авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, а також мобільні вогневі групи. 

Загалом вдалось знищити 41 ворожий дрон у межах Миколаївської, Одеської, Херсонської, Київської та низки інших областей. 

Ще 14 БпЛА були локаційно втрачено у різних регіонах України, імовірно внаслідок активної протидії РЕБ. Інформація уточнюється.

В Повітряних силах додають, що станом на 11 ранку бойова робота продовжується, оскільки декілька дронів залишаються у повітряному просторі України. Зокрема спостерігається велика активність розвідувальних безпілотників на півночі та півдні

Обстріли України

З моменту початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації (РФ) регулярні терористичні обстріли території України стали "нормою". Російські окупанти використовують ракети, керовані авіаційні бомби (КАБ) та безпілотні літальні апарати (БпЛА). Останнім часом терористи активно запускають дрони практично щоночі.

Наприклад, у ніч на 9 жовтня ворог застосував:

  • три балістичні ракети "Іскандер-М/KN-23", які були націлені на Полтавську область;
  • 22 дрони типу Shahed.

Протиповітряна оборона (ППО) змогла знищити 21 дрон, тоді як один із дронів повернувся назад до Росії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяППОВійна в Україні