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Россия за ночь запустила более 60 дронов и около десятка ракет: сколько сбила ПВО

Иллюстративное изображение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В ночь на 10 октября, российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину ударными беспилотными летательными аппаратами (БпЛА), а также ракетами различных типов. Противовоздушной обороне (ПВО) удалось уничтожить 41 дрон.

Об этом сообщает Telegram-канал Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Атака продолжалась с 19:00 9 октября до 10:00 10 октября. Террористы запустили: 

  • 2 баллистические ракеты "Искандер-М" с временно оккупированной территории Крыма; 
  • 1 управляемую авиационную ракету Х-31П из воздушного пространства Крыма; 
  • 2 управляемые авиационные ракеты Х-59/69 из воздушного пространства Крыма; 
  • 3 зенитные управляемые ракеты С-300 с временно оккупированной территории Донецкой области; 
  • 62 БпЛА из российских Приморско-Ахтарска и Курска. 

К отражению атаки привлеклась авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, а также мобильные огневые группы. 

В целом удалось уничтожить 41 вражеский дрон в пределах Николаевской, Одесской, Херсонской, Киевской и ряда других областей. 

Еще 14 БпЛА были локально потеряны в разных регионах Украины, вероятно в результате активного противодействия РЭБ. Информация уточняется.

В Воздушных силах добавляют, что по состоянию на 11 утра боевая работа продолжается, поскольку несколько дронов остаются в воздушном пространстве Украины. В частности наблюдается большая активность разведывательных беспилотников на севере и юге

Обстрелы Украины

С момента начала полномасштабного вторжения Российской Федерации (РФ) регулярные террористические обстрелы территории Украины стали "нормой". Российские оккупанты используют ракеты, управляемые авиационные бомбы (КАБ) и беспилотные летательные аппараты (БпЛА). В последнее время террористы активно запускают дроны практически каждую ночь.

Например, в ночь на 9 октября враг применил:

  • три баллистические ракеты «Искандер-М/KN-23», которые были нацелены на Полтавскую область;
  • 22 дрона типа Shahed.

Противовоздушная оборона (ПВО) смогла уничтожить 21 дрон, тогда как один из дронов вернулся обратно в Россию.

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