Нічна атака дронів. Під Києвом пошкоджено АЗС, автосалон, є постраждалі (фото)

Російська армія завдала дронової атаки по території Київської області. У регіоні зафіксовано пожежі, а також відомо про постраждалих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Київської ОДА Миколи Калашника та прес-службу Нацполіції.

За даними Калашника, внаслідок атаки дронів у Броварському районі постраждала людина. Наразі чоловіка госпіталізовано у місцеву лікарню. Попередньо у нього травма ноги та шиї. Вся необхідна медична допомога надається.

"Виникла пожежа 4 вантажних та одного легкового автомобілів на території парковки. Пожежа ліквідована," - написав він.

Фото: наслідки атаки дронів на Київську область (t.me/Mykola_Kalashnyk)

Внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей сталося загорання будівлі автосалону.За попередніми даними, там 5 автомобілів, а пожежу вже ліквідовано.

Водночас у поліції уточнили, що також було пошкоджено адміністративну будівлю. Окрім цього на території парковки знищено два автомобілі, пошкоджено вісім вантажівок, 11 легковиків та автобус. Окрім цього, пошкоджень зазнало приміщення СТО.

Фото: наслідки атаки дронів на Київську область (npu.gov.ua)

Також поліція повідомляє про пошкодження двох автозаправних станцій, адміністративної будівлі та автомобіля.

Правоохоронці повідомили про двох поранених:

тілесні ушкодження отримав 61-річний чоловік. Потерпілому надано медичну допомогу на місці, від госпіталізації він відмовився;

внаслідок обстрілу отримав множинні поранення 37-річний чоловік - його госпіталізували.

Деталі від мера Броварів

Мер Броварів Ігор Сапожко повідомив, що внаслідок ворожої атаки уламками російських дронів було завдано шкоди майну декількох промислових та приватних підприємств.

Фото: наслідки атаки дронів на Київську область (t.me/Igor_Sapozhko)

У районі виникали пожежі на 4 локаціях. Він також підтвердив дані щодо двох постраждалих чоловіків 1963 та 1987 років народження. Один з них з незначними травмами голови та ноги від госпіталізації відмовився. Другого чоловіка з осколковими пораненнями ніг доставлено до лікарні.

"Дякуємо рятувальникам, медикам, підрозділам сільських пожежних команд Требухова, Княжич, Великої Димерки та усім екстреним службам за злагодженість та професійність під час ліквідації наслідків ворожої атаки", - повідомив він.

Нічна атака дронами

Ввечері четверга, 3 квітня, російська армія традиційно запустила по території України ударні дрони. Спочатку під ворожою атакою опинилось місто Харків. За останніми даними, у Харкові відомо вже про чотирьох загиблих, серед поранених 32 людини.

Також цієї ночі було атаковано Запоріжжя та область. Внаслідок удару по одній з громад області сталося займання нежитлового приміщення.

Детально про те, що відомо про атаку РФ дронами - читайте у матеріалі РБК-Україна.