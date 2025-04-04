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Россия за ночь выпустила по Украине десятки дронов: сколько сбила ПВО

Украина, Пятница 04 апреля 2025 09:08
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Россия за ночь выпустила по Украине десятки дронов: сколько сбила ПВО Фото: Россия за ночь выпустила по Украине 78 дронов (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Россия в ночь на 4 апреля снова атаковала Украину дронами. Оккупанты выпустили 78 беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Войска РФ выпустили по Украине дроны с четырех направлений - Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск и Курск. Атаку отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Силы противовоздушной обороны сбили 42 дрона. ПВО работала на севере, востоке и в центре страны.

Еще 22 вражеских беспилотника-имитатора локально потеряны (без негативных последствий).

Последствия атаки РФ

Этой ночью российская армия снова атаковала Харьков. В городе было зафиксировано семь попаданий во время атаки дронов. По данным местных властей, почти все удары пришлись на Новобаварский район Харькова, одно попадание было в Холодногорском районе по административному зданию, где не было людей.

По состоянию на утро количество жертв атаки в Харькове возросло до четырех, пострадали 35 человек.

Также под ударом врага были Днепропетровская и Запорожская области.

Враг направил беспилотники также на Киев. Попаданий в столице не было, но в Броварском районе Киевской области в результате атаки возникли пожары. Два человека получили ранения.

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