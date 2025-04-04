Атака "Шахедів" РФ по Харкову: кількість постраждалих і загиблих зросла

В ніч з 3 на 4 квітня російські окупанти атакували Харків дронами. Внаслідок ударів кількість загиблих і постраждалих зросла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Харкова Ігоря Терехова і канал Олега Синєгубова.

Водночас глава ОВА підтверджує інформацію щодо загиблих, але пише, що серед поранених 32 людини (ця цифра була відома ще вночі).

"Станом на ранок, на жаль, вже четверо загиблих - з під завалів деблокували тіло ще однієї людини, вбитої російським агресором. Також маємо 35 поранених", - поінформував мер Харкова.

Що відомо про атаку по Харкову 3 квітня

Нагадаємо, що приблизно з 21:58 у Харкові було чути звуки вибухів. Мер міста писав про щонайменше два удари в Новобаварському районі. Зокрема, було влучання по двоповерховому будинку (там була пожежа) і по багатоквартирному.

"Унаслідок ворожого удару загорівся дах багатоповерхівки на площі 500 м. кв, загоряння семи автомобілів і двох квартир на загальній площі 70 квадратних метрів", - інформував голова Харківської ОВА.

Пізніше в ДСНС повідомили, що внаслідок влучень у житлову забудову та адмінбудівлі виникли чотири осередки пожеж, які охопили понад 600 квадратних метрів.

Важливо зазначити, що цієї ночі був атакований не тільки Харків. Детальніше про атаку по Харкову, Дніпру, Запорізькій та Київській областях - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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