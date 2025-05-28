Росія назвала дату і місце наступного раунду перемовин з Україною

Російська Федерація запропонувала Україні провести другий раунд перемовин щодо перемир'я у понеділок, 2 червня, у Стамбулі.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.
За його словами, російська делегація на чолі з Володимиром Мединським готова представити "меморандум" делегації України на другому раунді відновлених прямих переговорів у Стамбулі в найближчий понеділок, 2 червня.
"Російська сторона, як і домовлялися, оперативно розробила відповідний меморандум, який викладає нашу позицію з усіх аспектів надійного подолання першопричин кризи", - сказав він.
Під час переговорів у Стамбулі 16 травня українська та російська делегації домовилися підготувати письмові пропозиції щодо можливого припинення вогню.
Згодом, після телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом, російський диктатор Володимир Путін заявив, що Москва готує "меморандум", у якому викладе власне бачення мирного врегулювання конфлікту, включно з потенційними термінами завершення війни.
24 травня Міністерство закордонних справ РФ повідомило, що робота над документом майже завершена. У ньому, за словами відомства, буде сформульовано ключові позиції Москви щодо припинення бойових дій. Водночас українська сторона поки не отримала цього документу.
В Офісі президента України висловлюють побоювання, що Росія може включити до "меморандуму" неприйнятні умови, зокрема ті, які означатимуть втрату суверенітету для України.
Також ми писали, що Reuters дізналося, що Путін може внести в список для припинення війни в Україні.
Сьогодні ж президент України Володимир Зеленський розповів, що Умєров телефонував голові російської делегації Володимиру Мединському. Розмова стосувалась "меморандуму", який за версією Росії міститиме пропозиції щодо майбутнього мирного договору, зокрема можливі терміни завершення війни.
Сам же Мединський заявив, що все було навпаки, і що нібито це він зателефонував Умєрову.
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