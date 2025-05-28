Россия назвала дату и место следующего раунда переговоров с Украиной

Российская Федерация предложила Украине провести второй раунд переговоров о перемирии в понедельник, 2 июня, в Стамбуле.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
По его словам, российская делегация во главе с Владимиром Мединским готова представить "меморандум" делегации Украины на втором раунде возобновленных прямых переговоров в Стамбуле в ближайший понедельник, 2 июня.
"Российская сторона, как и договаривались, оперативно разработала соответствующий меморандум, который излагает нашу позицию по всем аспектам надежного преодоления первопричин кризиса", - сказал он.
Во время переговоров в Стамбуле 16 мая украинская и российская делегации договорились подготовить письменные предложения относительно возможного прекращения огня.
Впоследствии, после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом, российский диктатор Владимир Путин заявил, что Москва готовит "меморандум", в котором изложит собственное видение мирного урегулирования конфликта, включая потенциальные сроки завершения войны.
24 мая Министерство иностранных дел РФ сообщило, что работа над документом почти завершена. В нем, по словам ведомства, будут сформулированы ключевые позиции Москвы по прекращению боевых действий. В то же время украинская сторона пока не получила этот документ.
В Офисе президента Украины выражают опасения, что Россия может включить в "меморандум" неприемлемые условия, в частности те, которые будут означать потерю суверенитета для Украины.
Также мы писали, что Reuters узнало, что Путин может внести в список для прекращения войны в Украине.
Сегодня же президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что Умеров звонил главе российской делегации Владимиру Мединскому. Разговор касался "меморандума", который по версии России будет содержать предложения относительно будущего мирного договора, в частности возможные сроки завершения войны.
Сам же Мединский заявил, что все было наоборот, и что якобы это он позвонил Умерову.
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