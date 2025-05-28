У Путіна заявили, що запропонували Україні дату і місце для обміну "меморандумами"

Голова російської делегації на зустрічі з Україною Володимир Мединський заявив, що це він телефонував міністру оборони України Рустему Умєрову та запропонував місце зустрічі для обміну "меморандумами".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА.новости".

Що передувало

Сьогодні президент України Володимир Зеленський розповів, що Умєров телефонував голові російської делегації Володимиру Мединському. Розмова стосувалась "меморандуму", який за версією Росії міститиме пропозиції щодо майбутнього мирного договору, зокрема можливі терміни завершення війни.

Що заявив Мединський

Мединський заявив, що зателефонував сьогодні Умерову і запропонував точну дату і місце зустрічі для обміну меморандумами.

"Прочитав новину, поширювану всіма світовими агентствами, що нібито мені дзвонив Умєров з приводу "меморандуму", який ми, мовляв, досі не підготували. Мовляв, щось росіяни не поспішають. Прокоментую. Усе було майже так. Тільки навпаки", - заявив той.

За його словами, це не Умєров телефонував йому, а він міністру оборони України та запропонував точну дату і місце зустрічі для обміну "меморандумами".

"Там же, відразу на місці, ми готові почати змістовне сутнісне обговорення кожного з пунктів пакетної угоди щодо майбутнього припинення вогню", - сказав Мединський.

Він заявив, що тепер Росія чекає підтвердження від України підтвердження, і готова в назначену ними дату "особисто зустрітися і почати працювати".