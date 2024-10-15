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Росія найближчим часом може відновити масовані обстріли України, - РНБО

Фото: Олександр Литвиненко, секретар Ради національної безпеки та оборони (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російська Федерація (РФ) може відновити масовані обстріли української енергетики найближчим часом. Можливо, це станеться з початком опалювального сезону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на секретаря Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Олександр Литвиненко під час відкриття виставки "Енергетика в промисловості-2024", якого цитує "Інтерфакс-Україна".

"З початком опалювального сезону можна очікувати масованих російських ударів по енергетиці", - заяви він. 

Литвиненко додав, що під час повномасштабної війни з ворогом українська енергетика продемонструвала спроможність реалізувати інноваційні рішення, а плани ворога щодо знищення економіки України не досягають мети. 

Обстріли енергетики України 

З початку цього року Росія вже провела дев'ять масштабних атак на енергетичну інфраструктуру України. Це призвело до дефіциту потужностей у години пікового споживання в енергосистемі.

Цього літа, в умовах обстрілів і підвищених температур, знову почалися відключення електрики для побутових споживачів. Втім, на початку осені ситуація з обмеженнями світла стабілізувалась. 

Водночас Центр протидії дезінформації представив кілька можливих сценаріїв щодо електропостачання в Україні на осінньо-зимовий період. За "оптимістичним" варіантом, електрика надаватиметься протягом 12 годин на добу.

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