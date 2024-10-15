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Россия в ближайшее время может возобновить массированные обстрелы Украины, - СНБО

Фото: Александр Литвиненко, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российская Федерация (РФ) может возобновить массированные обстрелы украинской энергетики в ближайшее время. Возможно, это произойдет с началом отопительного сезона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Литвиненко во время открытия выставки "Энергетика в промышленности-2024", которого цитирует "Интерфакс-Украина".

"С началом отопительного сезона можно ожидать массированных российских ударов по энергетике", - заявил он. 

Литвиненко добавил, что во время полномасштабной войны с врагом украинская энергетика продемонстрировала способность реализовать инновационные решения, а планы врага по уничтожению экономики Украины не достигают цели. 

Обстрелы энергетики Украины 

С начала этого года Россия уже провела девять масштабных атак на энергетическую инфраструктуру Украины. Это привело к дефициту мощностей в часы пикового потребления в энергосистеме.

Этим летом, в условиях обстрелов и повышенных температур, снова начались отключения электричества для бытовых потребителей. Впрочем, в начале осени ситуация с ограничениями света стабилизировалась. 

В то же время Центр противодействия дезинформации представил несколько возможных сценариев по электроснабжению в Украине на осенне-зимний период. По "оптимистическому" варианту, электричество будет предоставляться в течение 12 часов в сутки.

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