Россия в ближайшее время может возобновить массированные обстрелы Украины, - СНБО

"С началом отопительного сезона можно ожидать массированных российских ударов по энергетике", - заявил он.

Литвиненко добавил, что во время полномасштабной войны с врагом украинская энергетика продемонстрировала способность реализовать инновационные решения, а планы врага по уничтожению экономики Украины не достигают цели.

Обстрелы энергетики Украины

С начала этого года Россия уже провела девять масштабных атак на энергетическую инфраструктуру Украины. Это привело к дефициту мощностей в часы пикового потребления в энергосистеме.

Этим летом, в условиях обстрелов и повышенных температур, снова начались отключения электричества для бытовых потребителей. Впрочем, в начале осени ситуация с ограничениями света стабилизировалась.

В то же время Центр противодействия дезинформации представил несколько возможных сценариев по электроснабжению в Украине на осенне-зимний период. По "оптимистическому" варианту, электричество будет предоставляться в течение 12 часов в сутки.