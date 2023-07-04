Росія в найближчі десятиліття становитиме загрозу безпеці Європи, - МЗС Чехії

Росія, яка напала на Україну в лютому минулого року за рішенням диктатора Володимира Путіна, у найближчі десятиліття становитиме загрозу безпеці Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Чехії Яна Ліпавського , яку приводить Tagesspiegel.

Він зазначив, що російська загроза - це не міраж, і якщо Чехії загрожуватиме, то й Німеччині загрожуватиме.

"Наша загроза - не міраж. Росія становитиме небезпеку для європейського континенту протягом десятиліть. Я радий, що нова стратегія безпеки Німеччини ясно дає це зрозуміти", - сказав він.

Стратегія національної безпеки, представлена федеральним урядом канцлера Олафа Шольца в середині червня, визначає Росію як найбільшу загрозу миру і безпеці в євроатлантичному регіоні в осяжному майбутньому.

Говорячи про російську загрозу Чехії, міністр згадав вибух складу боєприпасів у Врбетіце 2014 року. За даними чеських спецслужб, за вибухом стояли співробітники російської військової розвідки ГРУ.

Ліпавський про Україну

За словами Ліпавського, Україна, яка понад рік чинить опір російському вторгненню, потребує допомоги Заходу.

"Ми допомагаємо, чим можемо, і щодня шукаємо інші варіанти", - сказав Ліпавський про європейську допомогу Україні.

Він пояснив, що раніше його не влаштовувала нерішучість Німеччини, проте зараз Берлін постачає сучасне і важке озброєння, включно з танками Leopard 2 і зенітними системами IRIS-T SLM. Міністр додав, що Україна потребує винищувачів та ракет для систем ППО.

Пропаганда з боку РФ

Міністр зазначив, російська дезінформація залишається важливою проблемою в Чехії, але більша частина населення країни орієнтована на Захід. Також хорошим методом протидії російській пропаганді він назвав висилку російських дипломатів.

Допомога від Чехії

Україна підписала з Чехією та Словаччиною декларацію про наміри у сфері закупівлі та обслуговування БМП.

До цього повідомлялось, що у Чехії почнуть ремонтувати та модернізувати українські танки Т-64. Після цього їх доставлятимуть на поле бою.