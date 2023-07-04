ua ru
Вт, 04 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россия в ближайшие десятилетия будет представлять угрозу безопасности Европы, - МИД Чехии

Новина українською →
Вторник 04 июля 2023 21:30
Россия в ближайшие десятилетия будет представлять угрозу безопасности Европы, - МИД Чехии Фото: Министр иностранных дел Чехии Ян Липовский (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Россия, которая напала на Украину в феврале прошлого года по решению диктатора Владимира Путина, в ближайшие десятилетия будет представлять угрозу безопасности Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Чехии Яна Липавского, которое приводит Tagesspiegel.

Он отметил, что российская угроза - это не мираж, и если Чехии будет угрожать, то и Германии будет угрожать.

"Наша угроза - не мираж. Россия будет представлять опасность для европейского континента в течение десятилетий. Я рад, что новая стратегия безопасности Германии ясно дает это понять", - сказал он.

Стратегия национальной безопасности, представленная федеральным правительством канцлера Олафа Шольца в середине июня, определяет Россию как самую большую угрозу миру и безопасности в евроатлантическом регионе в обозримом будущем.

Говоря о российской угрозе Чехии, министр вспомнил взрыв склада боеприпасов во Врбетице в 2014 году. По данным чешских спецслужб, за взрывом стояли сотрудники российской военной разведки ГРУ.

Липовский об Украине

По словам Липавского, Украина, более года сопротивляющаяся российскому вторжению, нуждается в помощи Запада.

"Мы помогаем, чем можем, и каждый день ищем другие варианты", - сказал Липовский о европейской помощи Украине.

Он объяснил, что раньше его не устраивала нерешительность Германии, однако сейчас Берлин поставляет современное и тяжелое вооружение, включая танки Leopard 2 и зенитные системы IRIS-T SLM. Министр добавил, что Украина нуждается в истребителях и ракетах для систем ПВО.

Пропаганда со стороны РФ

Министр отметил, российская дезинформация остается важной проблемой в Чехии, но большая часть населения страны ориентирована на Запад. Также хорошим методом противодействия российской пропаганде он назвал высылку российских дипломатов.

Помощь от Чехии

Украина подписала с Чехией и Словакией декларацию о намерениях в сфере закупки и обслуживания БМП.

Ранее сообщалось, что в Чехии начнут ремонтировать и модернизировать украинские танки Т-64. После этого они будут доставлены на поле боя.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Чехия Война в Украине
NEWS
Россияне могут готовить провокацию со взрывами на Запорожской АЭС, - Генштаб
Россияне могут готовить провокацию со взрывами на Запорожской АЭС, - Генштаб
DAILY
"Это уже моя третья война с Россией". Истории иностранцев, ставших на защиту Украины
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина "Это уже моя третья война с Россией". Истории иностранцев, ставших на защиту Украины