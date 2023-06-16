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Україна домовилася з Чехією та Словаччиною про наміри закуповувати та обслуговувати БМП

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П'ятниця 16 червня 2023 21:30
Україна домовилася з Чехією та Словаччиною про наміри закуповувати та обслуговувати БМП Фото: міністр оборони України Олексій Резніков (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Україна підписала з Чехією та Словаччиною декларацію про наміри у сфері закупівлі та обслуговування БМП.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони України Олексія Резнікова.

За його словами, декларацію він підписав з міністром оборони Чехії Яною Черноховою і міністром оборони Словаччини Мартіном Скленаром.

Це сталося під час засідання Контактної групи з питань оборони України ("Рамштайн"), що відбувалася вчора.

У чому саме полягатиме суть декларації про наміри у сфері закупівлі та обслуговування БМП Резніков не повідомив.

Україна домовилася з Чехією та Словаччиною про наміри закуповувати та обслуговувати БМП

"Подробиці будуть пізніше. Однак це важливий крок у співпраці між нашими країнами", - пояснив міністр.

Зустріч у форматі "Рамштайн"

Чергова зустріч у форматі "Рамштайн" відбулася вчора у Брюсселі (Бельгія). Майже 50 союзників обговорювали підвищення бойових спроможностей України.

РБК-Україна зібрало головні підсумки тринадцятого "Рамштайну". Під час нього оголосили про нові пакети військової допомоги від Канади, Данії, Нідерландів, Британії та США.

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