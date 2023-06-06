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Чехія допоможе провести ремонт та модернізацію українських танків Т-64

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Вівторок 06 червня 2023 16:13
Чехія допоможе провести ремонт та модернізацію українських танків Т-64 Фото: Чехія допоможе провести ремонт та модернізацію українських танків Т-64 (armyinform.com.ua)
Автор: Іван Носальський

У Чехії почнуть ремонтувати та модернізувати українські танки Т-64. Після цього їх доставлятимуть на поле бою.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на пресслужбу Міністерства оборони Чехії.

Ремонт та модернізацію Т-64 передбачає контракт, який уклали українська компанія "Укроборонпром" та чеська компанія VOP CZ.

За словами директора VOP CZ Марека Шпока, танки десятиліттями перебували на зберіганні, тому для відновлення боєздатності техніки їх потрібно буде повністю розібрати та замінити багато запчастин.

"Загалом модернізація проходитиме під технічним контролем фахівців української сторони за її безпосередньої участі. Танки будуть оснащені засобами оптичної системи спостереження, кращим зв'язком тощо", - розповів він.

Шпок зазначив, що останніми тижнями співробітники VOP CZ відвідали підприємства "Укроборонпрому" для того, щоб налагодити співпрацю.

Допомога Україні від Чехії

Зазначимо, що Чехія є одним із союзників України у війні з Росією. Вона надає нашій країні як політичну, так і військову допомогу.

Зокрема, Прага неодноразово заявляла про підтримку членства України в НАТО. При цьому громадяни та компанії країни нещодавно зібрали 2,3 млн доларів на купівлю РСЗВ RM-70 для українських військових.

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