Росія навряд чи зможе набрати ще 400 тисяч солдатів для війни проти України, - Bloomberg

"Масштабна вербувальна кампанія дозволить Кремлю уникнути ще однієї примусової мобілізації резервістів. Майже всі 300 000 військовослужбовців, мобілізованих восени, зараз перебувають на полі бою в Україні, але за останні місяці Росії не вдалося взяти жодного великого міста", - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що для поповнення та розширення своєї армії у Росії вже розпочалася кампанія з набору контрактників. Регіональні чиновники отримали квоти на набір та розсилають потенційним добровольцям повістки для приходу до призовних комісій, де їм пропонується записатися у лави армії РФ.

Bloomberg повідомляє, що ціль залучення 400 000 контрактників цього року, швидше за все, нереалістична. Це приблизно дорівнює кількості професійних військ, які були в Росії до початку вторгнення 24 лютого 2022 року.

"У нинішніх обставинах я не думаю, що вони зможуть набрати людей в армію, за винятком, можливо, незламних патріотів або людей, які мають фінансові проблеми. Я не бачу можливості для них зробити ще один великий ривок в Україні, якщо вони не перейдуть до економіки воєнного часу та воєнного стану", - сказала старший науковий співробітник Інституту політики Дару Массікот.

Як пише Bloomberg, РФ не готова до такого набору людей, особливо напередодні виборів навесні наступного року, на яких російський диктатор Володимир Путін, швидше за все, балотуватиметься на п'ятий термін.