Россия вряд ли сможет набрать еще 400 тысяч солдат для войны против Украины, - Bloomberg

"Масштабная вербовочная кампания позволит Кремлю избежать еще одной принудительной мобилизации резервистов. Почти все 300 000 военнослужащих, мобилизованных осенью, находятся на поле боя в Украине, но за последние месяцы России не удалось взять ни одного большого города", - говорится в материале.

Отмечается, что для пополнения и расширения своей армии в России уже началась кампания по набору контрактников. Региональные чиновники получили квоты на набор и рассылают потенциальным добровольцам повестки для прихода в призывные комиссии, где им предлагается записаться в ряды армии РФ.

Bloomberg сообщает, что цель привлечения 400 000 контрактников в этом году, скорее всего, нереалистична. Это примерно равно количеству профессиональных войск, которые были в России до начала вторжения 24 февраля 2022 года.

"В нынешних обстоятельствах я не думаю, что они смогут набрать людей в армию, за исключением, возможно, несгибаемых патриотов или людей, имеющих финансовые проблемы. Я не вижу возможности для них совершить еще один большой рывок в Украине, если они не перейдут к экономике военного времени и военного положения", - сказала старший научный сотрудник Института политики Дару Массикот.

Как пишет Bloomberg, РФ не готова к такому набору людей, особенно в преддверии выборов весной следующего года, на которых российский диктатор Владимир Путин, скорее всего, будет баллотироваться на пятый срок.