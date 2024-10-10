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Росія націлилась на судна та зерносховища. В Кабміні назвали мету

Фото: Олексій Кулеба (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Російська Федерація посилила атаки на портову інфраструктуру України. Ціллю росіян є цивільні судна та зерносховища.

Як повідомляє РБК-Україна, про це написав міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба у Telegram.

За його словами, мета російських атак по портовій інфраструктурі - зниження експортного потенціалу України. Зокрема мова про свідоме провокування продовольчої кризи у тих частинах світу, які прямо залежать від постачання українського зерна.

"Цілями ворожих обстрілів у першу чергу є порти, цивільні судна та зерносховища", - пише Кулеба.

Він розповів, що за останні три місяці ворог здійснив майже 60 атак по півдню України. Їх наслідком стало пошкодження та знищення майже 300 об’єктів портової інфраструктури, 177 транспортних засобів та 22 цивільних суден.

Також відомо, що постраждали – 79 цивільних, серед них працівники портів, логістичних компаній та екіпажі суден.

"Кожен воєнний злочин задокументовано правоохоронцями. І Росія буде відповідати за кожну атаку проти цивільних, людяності та міжнародного права", - зауважив Кулеба.

Атаки по портовій інфраструктурі

В ніч на 6 жовтня Російська Федерація обстріляла Одесу дронами та балістикою. Тоді під час атаки було пошкоджено цивільний корабель. До цього, 20 вересня, росіяни завдали ще одного ракетного удару по Одесі. Тоді в результаті обстрілу було пошкоджено цивільне судно під прапором Антигуа.

Ввечері 9 жовтня російські окупанти завдали ракетного удару по Одеській області. Як повідомляла місцева влада, росіяни знову вдарили по портовій інфраструктурі. Через це було пошкоджено цивільне судно під прапором Панами - контейнеровоз Shui Spirit.

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