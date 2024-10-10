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Россия нацелилась на суда и зернохранилища. В Кабмине назвали цель

Фото: Алексей Кулеба (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Российская Федерация ужесточила атаки на портовую инфраструктуру Украины. Целью россиян являются гражданские суда и зернохранилища.

Как сообщает РБК-Украина, об этом написал министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба в Telegram.

По его словам, цель российских атак по портовой инфраструктуре – снижение экспортного потенциала Украины. В частности, речь идет о сознательном провоцировании продовольственного кризиса в тех частях мира, которые напрямую зависят от поставок украинского зерна.

"Целями вражеских обстрелов в первую очередь являются порты, гражданские суда и зернохранилища", - пишет Кулеба.

Он рассказал, что за последние три месяца враг совершил почти 60 атак по югу Украины. Их следствием явилось повреждение и уничтожение почти 300 объектов портовой инфраструктуры, 177 транспортных средств и 22 гражданских судов.

Также известно, что пострадали – 79 гражданских, в том числе работники портов, логистических компаний и экипажи судов.

"Каждое военное преступление задокументировано стражами порядка. И Россия будет отвечать за каждую атаку против гражданских, человечности и международного права", - отметил Кулеба.

Атаки по портовой инфраструктуре

В ночь на 6 октября Российская Федерация обстреляла Одессу дронами и баллистами. Тогда во время атаки был поврежден гражданский корабль. До этого, 20 сентября, россияне нанесли еще один ракетный удар по Одессе. Тогда в результате обстрела было повреждено гражданское судно под флагом Антигуа.

Вечером 9 октября российские кафиры нанесли ракетный удар по Одесской области. Как сообщали местные власти, россияне снова ударили по портовой инфраструктуре. Из-за этого было повреждено гражданское судно под флагом Панамы - контейнеровоз Shui Spirit.

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